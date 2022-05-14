غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف

السبت، 14 مايو 2022 - 20:03

كتب : حسام نور الدين

احتفالات الأهلي بهدف بيرسي تاو

خرج عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من قائمة فريقه لمواجهة وفاق سطيف.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه في الجزائر.

وانضم عمرو السولية لقائمة الأهلي التي سافرت إلى الجزائر لخوض المباراة، حتى يستكمل برنامجه التأهيلي مع الفريق.

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وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي – رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – أيمن أشرف – أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد – أحمد نبيل "كوكا".

وفاز الأهلي على وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأهلي we السلام برباعية دون رد.

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