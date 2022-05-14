غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف
السبت، 14 مايو 2022 - 20:03
كتب : حسام نور الدين
خرج عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من قائمة فريقه لمواجهة وفاق سطيف.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه في الجزائر.
وانضم عمرو السولية لقائمة الأهلي التي سافرت إلى الجزائر لخوض المباراة، حتى يستكمل برنامجه التأهيلي مع الفريق.
وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:
علي لطفي – رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – أيمن أشرف – أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد – أحمد نبيل "كوكا".
وفاز الأهلي على وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأهلي we السلام برباعية دون رد.
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