إيهاب جلال لـ في الجول: صلاح قائد المنتخب سيتواجد أمام غينيا وإثيوبيا.. ودوري الهواة فكرة رائعة

الجمعة، 13 مايو 2022 - 22:34

كتب : محمود صلاح محمد فتحي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

شدد إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر على تواجد محمد صلاح في مباراتي غينيا وإثيوبيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتواجد المدير الفني لمنتخب مصر في اليوم الختامي ونهائي الدوري المصري للهواة في نسختها الأولى.

وقال إيهاب جلال لـ FilGoal.com: "الدوري المصري للهواة فكرة رائعة وستُحدث فا رقا كبيرا مع أجيال عديدة خاصة التي لا تمتلك الفرصة للعب في نادي، وفرصة للظهور بشكل جيد وإظهار الإمكانيات والمواهب وهو ما سيصب ويٌحدث الفارق للكرة المصرية".

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يستهدف مشروع دوري الهواة المصري نشر لعبة كرة القدم على الملاعب الكبيرة (11 ضد 11) ومنح الجميع فرصة ممارستها مع التأكيد على دور الرياضة وكرة القدم المجتمعي في خلق روابط بين كل عناصر المجتمع المصري دون النظر لمستوى مادي أو اجتماعي، ودون اعتبار لعامل السن.

وتطرق للحديث عن منتخب مصر ووجود محمد صلاح أمام غينيا وإثيوبيا قائلا: "سيتواجد معنا ومن ثم سيحصل على راحة مطولة في الصيف بعد خوض المباراتين، سيتواجد بشكل أساسي مع منتخب مصر".

وشدد "قائد المنتخب سيكون محمد صلاح القائد بكل تأكيد".

وأكمل عن اختيارات المعسكر القادم "سنركز خلالها على اللاعبين الجاهزين والذين يعرفون المنتخب جيدا، ولن تحدث تغييرات واسعة في الاختيارات".

وأتم عن التفكير في قرارات لو كنت مدربا لمنتخب مصر في وقت سابق خلال الـ 3 سنوات الماضية مجيبا "لم أفكر في ذلك، وكل فترة لها قراراتها".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراتين يومي 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر.

وجاء ذلك القرار بناء على طلب الاتحاد المصري لتعديل موعد المباراتين.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وتفتتح مبارياتها بمواجهة غينيا يوم 2 يونيو حتى الآن.

على المدى البعيد، يستهدف المشروع اكتشاف المواهب ومساعدة نهضة صناعة كرة القدم، واكتشاف أكثر من محمد صلاح من ربوع مصر الغنية بالمواهب.

وإيمانا بتلك الأفكار، تأمل شركات ٣بونط، وكورة ستاتس وفي الجول في استخدام كرة القدم كأداة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الرياضة ولعب دور قوي لتنمية صناعة الرياضة و كرة القدم في مصر، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع وحالة التنمية الاقتصادية في الدولة على كل المستويات والمجالات لتمكين المشروع من إفادة المجتمع بشكل إيجابي.

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