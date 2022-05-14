سيد عبد الحفيظ: رباعية الذهاب صفحة مطوية.. نواجه وفاق سطيف صاحب الدوافع أمام جماهيره

السبت، 14 مايو 2022 - 11:37

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن جاهزية الفريق لمباراة اليوم أمام وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته لموقع النادي الأحمر الرسمي: "الأهلي استعد بشكل جيد لمواجهة وفاق سطيف بداية بالمران الأول الذي أقيم في القاهرة ثم الحصص التدريبية الثلاث التي أقيمت في الجزائر".

وأضاف "أتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة اليوم. أثق في خبرات لاعبي الأهلي في التعامل مع مثل هذه المواقف وعدم التوقف كثيرا أمام نتيجة مباراة الذهاب والتي تم طي صفحتها عقب نهايتها".

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وأوضح "تم التأكيد على أن الفريق سيخوض مباراة جديدة في الجزائر أمام فريق يمتلك الدوافع في وجود جماهيره".

وفاز الأهلي ذهابا بأربعة أهداف دون رد في القاهرة.

ويتأهل الفائز لملاقاة الوداد المغربي، الذي تعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي أمس في المغرب.

وتأهل الوداد إلى النهائي بفضل فوزه على بترو أتلتيكو في لواندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

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