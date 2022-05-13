مران الأهلي - الاحتفال بعيد ميلاد بيرسي تاو.. ومحاضرة نظرية من موسيماني

اختتم الأهلي استعداداته في مران اليوم الجمعة على ملعب 5 يوليو استعدادا لمواجهة وفاق سطيف.

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف غدا السبت لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب 5 يوليو بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

وسُمح بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة في بداية المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد بيرسي تاو لاعب الفريق قبل انطلاق المران.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل أرض الملعب قبل خوض عمليات الإحماء، ثم اختتم الفريق المران بتدريبات الكرة.

وقبل مغادرة الفريق فندق الإقامة حرص المدير الفني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، واصل فيها شرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بـمباراة وفاق سطيف.

الأهلي تفوق ذهابا بنتيجة 4-0 ويحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بنتيجة أقل من 4-0 للتأهل للنهائي الثالث على التوالي.

طالع أيضا:

خاص – إيهاب جلال يتحدث عن شارة القيادة ووجود صلاح

الوداد إلى نهائي دوري الأبطال

توابع خماسية سموحة تهز الاتحاد

طالع قائمة الأرجنتين لمواجهة إيطاليا