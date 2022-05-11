أحمد سامي: يجب تطبيق العدل بين المدربين والأندية.. ولم أرحل عن سموحة فجأة

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

أحمد سامي - الصور من حساب سيراميكا كليوباترا

شدد أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوبارتا على أنه لم يرحل بشكل مفاجئ عن تدريب سموحة مشيرا إلى أنه يجب تطبيق العدل بين المدرب والنادي بعد قرار اتحاد الكرة الأخير.

ورحل أحمد سامي عن صفوف سموحة بعد فسخ التعاقد بالتراضي ليتولى مهمة تدريب سيراميكا كليوباترا.

وقال أحمد سامي في تصريحات لقناة صدى البلد: "لم أرحل بشكل مفاجئ، رئيس مجلس إدارة سموحة علم برحيلي قبل أن أرحل بعشرة أيام".

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وتابع "عقدنا جلسة معا وفسخنا التعاقد بالتراضي بين الطرفين دون أي مشاكل. لدي أفكار أريد أن أطبقها والرؤية لم تكن واضحة وكان مطلوبا مني الانتظار حتى نهاية الموسم ولم أكن أستطيع ذلك".

وواصل "يجب أن يكون هناك عدل بين المدرب والنادي بعد قرار اتحاد الكرة الأخير، إذا قرر أي ناد التخلي عن مدرب يجب أن يدفع راتبه بشكل شهري حتى يتولى تدريب فريق جديد".

وتابع في تصريحات لقناة الحياة عن الفوز على الجونة: "أشكر هيثم شعبان ومعتز البطاوي على ما قدماه مع الفريق، حاولنا أن نظهر بأفضل شكل ممكن اليوم لتحقيق الفوز وتحسين موقف الفريق في جدول الدوري".

وأتم "يجب أن أحسم بقائي سريعا في الدوري الممتاز، ثم زيادة طموح اللاعبين ورغبتهم في الانضمام لمنتخب مصر وهذا ليس بالحديث فقط بل بالعمل على أرض الملعب".

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول مبارياته مع أحمد سامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتقي للمركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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