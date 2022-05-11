مواعيد مباريات اليوم 11 مايو 2022.. نهائي كأس إيطاليا والدوري المصري

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

يوفنتوس

تستكمل اليوم باقي مباريات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات.

وفي تمام الساعة 4:00 مساء يحل غزل المحلفة ضيفا على المصري على ملعب برج العرب عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويلعب الاتحاد السكندري مع سموحة على ملعب الإسكندرية في تمام الساعة 6:30 مساء عبر أون تايم سبورتس 2.

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ويستضيف مصر للمقاصة فريق بيراميدز على ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة 9:00 مساء عبر أون تايم سبورتس.

وفي إيطاليا يلعب يوفنتوس مع إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا على ملعب أوليمبيكو في تمام الساعة 9:00 مساء عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

تعرف على مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الدوري المصري كأس إيطاليا
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