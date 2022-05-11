مؤتمر أليجري: أتمنى أن يسجل فلاهوفيتش ثنائية أمام إنتر في نهائي الكأس

يأمل ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن يسجل دوشان فلاهوفيتش ثنائية في شباك إنتر في نهائي كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد تأهل للنهائي بالفوز على فيورنتينا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي لنهائي الكأس: "ستكون مباراة رائعة، إنتر فريق صعب وسنحتاج الصبر، كرة القدم غريبة، إذا سُجل هدفا مبكرا سيتغير كل شيء، نحتاج أداءً جيدا ومحاولة العودة إلى منزلنا بالهدف".

وأضاف "لدي بعض الشكوك حول التشكيل، غدا سأحدد، جورجيو كيليني وماتيا بيرين سيبدأن اللقاء".

وأكمل "النهائيات مهمة دائما ونريد الفوز، اللعب بـ 3 مدافعين؟ سنرى، اللاعبون يـتأقلمون على أي خطة".

وأردف "الفريق بدأ بشكل سيء، لكن وصلنا لنتائج مهمة لأن اللعب في دوري الأبطال ضروري، سنحاول تطوير الأشياء والاستعداد للبدء من بداية الموسم المقبل".

وواصل "الموسم المقبل ستكون لدينا حظوظ لتحقيق هدفنا الرئيسي هو الدوري الإيطالي، سيكون رائعا لو فزنا في النهائي، ننهي الموسم بأفضل طريقة والاستعداد للموسم المقبل".

وواصل "لعبنا أفضل مبارياتنا ضد إنتر ومانشستر يونايتد، لكن لا أحد يتذكر النتيجة".

وتابع "أتمنى أن يسجل فلاهوفيتش ثنائية، وليس فقط هدف".

وأتم "فلاهوفيتش يقدم أداءً جيدا، أحيانا يطلب الكثير من نفسه، يستطيع التطور في الموسم المقبل، سجل عددا رائعا من الأهداف، في إيطاليا ليس سهلا أن تسجل في كل مباراة، عندما أتى رونالدو لم يسجل في أول 5-6 مباريات، إذا ظهر الغضب على فلاهوفيتش هذا يعني يهتم لما يفعل",

الصربي الشاب سجل 7 أهداف في 18 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه ليوفنتوس في يناير الماضي.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق لقب الكأس للمرة الخامسة عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

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