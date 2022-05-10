مؤتمر فيريرا: الغيابات لم تؤثر على الزمالك ضد إنبي.. والفرق تواجهنا بثلاثة أضعاف قوتها

قال جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إن الغيابات لم تؤثر على فريقه في مواجهة إنبي وأن الفريق البترولي استحق الفوز.

وفاز إنبي على الزمالك اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

وتحدث فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "إنبي قدم مباراة جيدة بينما لم نلعب نحن بشكل جيد".

وواصل "إنبي استحق الفوز وأهنئهم على الانتصار".

وأردف "عندما يكون هناك يوم غير جيد للفريق فمن الصعب أن تكون هناك تقييمات فردية لكل لاعب".

وأكمل "إنبي كان أكثر شراسة في مباراة اليوم، والزمالك لم تكن له الأفضلية للوصول إلى مرمى المنافس والتسجيل".

وتابع المدرب البرتغالي حديثه "الزمالك سبق وتعرض لمواقف مشابهة لما حدث ضد إنبي وبدأنا المباريات آنذاك بشكل غير جيد لكن تحسنت الأوضاع وهذا ما لم يحدث اليوم".

وشدد فيريرا "سأعالج السلبيات في التدريبات المقبلة لأن هذه المجموعة من اللاعبين هي من فازت في المباريات السابقة ويجب أن يكون الجميع استوعب من مباراة اليوم ضرورة اللعب بتواضع وجماعية في الفترة المقبلة".

وأتم "الغيابات لم تؤثر علينا والمباراة المقبلة ضد طلائع الجيش ستكون صعبة وسنفتقد طارق حامد للإيقاف، كما أن الفرق تواجه الزمالك بثلاثة أضعاف قوتها".

ورفض فيريرا التعليق على عدم مشاركة أيمن حفني ومحمد أوناجم في المباريات بشكل أكبر قائلا إن هناك أسباب طبية قد تكون خلف غياب بعض اللاعبين.

وتجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن ملاحقه بيراميدز وللأخير مباراتين أقل.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ33 نقطة بعدما خاض أربع مباريات أقل من الزمالك.

ويحتل إنبي المركز الثامن بـ23 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

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