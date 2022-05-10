إيبوكا: هدفي أمام الزمالك يعود للتدريب

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الزمالك وإنبي

أبدى النيجيري جون إيبوكا سعادته بقيادة إنبي للفوز على الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري.

وحقق إنبي فوزه الأول على الزمالك منذ نوفمبر 2019 في الدوري، بعدما سجل إيبوكا الهدف الثاني.

وقال جون إيبوكا عبر أون تايم سبورتس: "مباراة رائعة لفريقي ونفذنا كل التعليمات بكل الطاقة والقوة وسعداء بالحصول على النقاط الثلاثة".

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وأضاف عن هدفه: "الهدف يعود للتدريب وما يركز عليه المدير الفني وسعيد بالتسجيل هدفين اليوم".

النيجيري الشاب سجل هدفا في بداية اللقاء ألغي بداعي التسلل، ثم سجل هدفا الفريق البترولي الثاني.

وأكمل "أكثر سعادة بالفوز على فريق كبير جدا وطبقنا كل التعليمات وأتمنى الاستمرار على نفس النهج".

وأتم ردا على سؤال من هو لاعبك المفضل في الدوري المصري؟ "أفكر في نفسي لكن أحمد سيد "زيزو" لاعب رائع أيضا".

ورفع النيجيري رصيده إلى 7 أهداف في الدوري المصري الموسم الجاري في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

حقق حلمي طولان فوزه السابع على الزمالك من 25 مباراة ضد الأبيض، إذ فاز مع حرس الحدود واتحاد الشرطة وطلائع الجيش وإنبي.

وخسر الزمالك لأول مرة في الدوري منذ الخسارة من سموحة في الجولة التاسعة، إذ خاض 8 مباريات دون هزيمة.

وتعد تلك الهزيمة الأولى للأبيض تحت قيادة جوسفالدو فيريرا في الدوري.

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