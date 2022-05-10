مؤتمر طولان: إنبي استحق الفوز.. وأتمنى تتويج الزمالك بلقب الدوري ورسالة اعتذار

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

حلمي طولان - إنبي - الزمالك

قال حلمي طولان المدير الفني لإنبي إن فريقه استحق الفوز على الزمالك مؤكدا خشيته على ناديه من المباراة المقبلة بسبب نشوة الانتصار.

وفاز إنبي على الزمالك اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

وتحدث طولان في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "واجهنا فريقا هو الأفضل في مصر وفزنا رغم الظروف الصعبة والمشاكل التي تواجهنا ولم تكن هناك فرص خطيرة للزمالك خلال المباراة".

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وواصل "أشكر كل لاعبي إنبي والمسؤولين على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة".

وأكمل طولان "أتمنى تتويج الزمالك بلقب الدوري والمشوار مازال طويلا".

وعن هدف جون إيبوكا الذي جاء من ركلة حرة ومن تسديدة قوية قال: "هذا الهدف تدربنا عليه كثيرا في التدريبات التي سبقت المباراة".

ووجه طولان رسالة لجماهير الزمالك قال: "أعتذر للجمهور لأنني من أبناء الزمالك العاشقين له لكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل "كل لاعبي الدوري يلعبون بتركيز كبير أمام الأهلي والزمالك وأخشى على فريقي في المباراة المقبلة خاصة بعد الفوز على الزمالك".

وعن كيف واجه الزمالك قال: "قمت بضم سبعة لاعبين ناشئين للمباراة وشارك منهم ستة خلالها، واعتمدت على الضغط على لاعبي الزمالك في منتصف ملعبهم وأمام منطقة الجزاء الخاصة بنا وهذا الأسلوب كان هو الأمثل لمواجهة الزمالك".

وتجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن ملاحقه بيراميدز وللأخير مباراتين أقل.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ33 نقطة بعدما خاض أربع مباريات أقل من الزمالك.

ويحتل إنبي المركز الثامن بـ23 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

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