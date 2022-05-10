طارق حامد يغيب عن مواجهة طلائع الجيش
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:24
كتب : محمد عبد العظيم
يغيب طارق حامد عن مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري لتراكم البطاقات.
وتحصل طارق حامد على بطاقة صفراء في الدقيقة 84 في الخسارة من إنبي بنتيجة 2-0.
وتحصل طارق حامد على إنذارات أمام بيراميدز والمصري وإنبي وسيغيب عن المباراة المقبلة.
وتعد تلك المرة الثانية التي يتحصل فيها طارق حامد على إيقاف مباراة بسبب تراكم البطاقات إذ غاب من قبل ضد غزل المحلة بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء.
وخاض طارق حامد الموسم الجاري 18 مباراة في جميع المسابقات بقميص الزمالك وتحصل على 7 بطاقات صفراء.
الزمالك لا زال في صدارة الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
وحقق حلمي طولان فوزه السابع على الزمالك من 25 مباراة ضد الأبيض، إذ فاز مع حرس الحدود واتحاد الشرطة وطلائع الجيش وإنبي.
وخسر الزمالك لأول مرة في الدوري منذ الخسارة من سموحة في الجولة التاسعة، إذ خاض 8 مباريات دون هزيمة.
وتعد تلك الهزيمة الأولى للأبيض تحت قيادة جوسفالدو فيريرا في الدوري.
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