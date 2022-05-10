بسبب نهائي دوري الأبطال.. تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:14

كتب : محمود عزت

سيف الدين الجزيري مع الزمالك أمام الإسماعيلي

الزمالك الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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