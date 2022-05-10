هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

سيراميكا - الجونة

ارتقى سيراميكا كليوباترا 4 مراكز من المركز الثالث عشر إلى التاسع في الظهور الأول لـ أحمد سامي بفوز صعب على الجونة بنتيجة 3-2 في الجولة 18 بلقاء أقيم على ملعب المقاولون العرب.

سجل أهداف سيراميكا: شريف دابو وباسم مرسي وسيف تقا، فيما سجل هدفا الجونة: نور السيد ومحمود الشبراوي.

وصنع محمد إبراهيم أهداف سيراميكا الثلاثة في المباراة في 17 دقيقة.

أخبار متعلقة
إيهاب جلال يتابع مباراة سيراميكا والجونة أصيب قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل إصابة محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا وفترة غيابه المحطة الخامسة.. أحمد سامي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا يملك مقومات النجاح.. وأشكر هيثم شعبان

ارتقى رصيد سيراميكا إلى 21 نقطة في الدوري من 18 مباراة وقبل لقاء الإسماعيلي في الجولة المقبلة.

بينما لا زال تامر مصطفى يبحث عن فوزه الأول مع الجونة بعدما تكبد خسارته الثالثة على التوالي، وسيلتقي في الجولة المقبلة مع مصر للمقاصة فريقه السابق الذي قاده منذ بداية الموسم.

التشكيل

بدأ شريف دابو في مركز الظهير الأيسر في الظهور الأول لـ أحمد سامي المدير الفني الجديد لـ سيراميكا كليوباترا.

وقاد شادي حسين وباسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا.

فيما بدأ الجونة بثلاثي دفاعي تحت قيادة تامر مصطفى، وقاد المخضرم خالد قمر هجوم الفريق الساحلي.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، ونزع خالد قمر فتيل الإثارة برأسية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 23 تصدى إسلام طارق حارس الجونة لانفراد من وينفول كوابينا.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، صوب نور السيد كرة صاروخية من على بُعد 35 ياردة سكنت الزاوية اليمنى لشباك عامر عامر.

شوط ناري

الشوط الثاني بدأ سريعا من سيراميكا كيلوباترا، محمد إبراهيم توغل من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية سددها شريف دابو في أقصى الزاوية اليمنى في الدقيقة 48.

بعد 5 دقائق قلب سيراميكا كليوباترا النتيجة عن طريق باسم مرسي، محمد إبراهيم يمرر كرة أرضية إلى باسم الذي سدد في المرمى الخالي.

هدف يحمل رقم 72 لباسم مرسي في الدوري عبر تاريخه بقميص جميع الفرق التي ارتدى قمصانها.

وفي الدقيقة 60 استطاع محمود الشبراوي أن يحول كرة طولية من إسلام محارب في الشباك، بعدما راوغ المدافع وسدد كرة هدف التعادل.

هدف هو الثالث للشبراوي في الدوري الموسم الحالي.

لكن رد سيراميكا كليوباترا جاء قويا في الدقيقة 68 برأسية من التونسي سيف تقا عقب ركنية نفذها محمد إبراهيم.

هدف هو الثالث للمدافع التونسي الموسم الجاري في الدوري.

كما صنع محمد إبراهيم هدفه الثالث في المباراة، ليرفع رصيده إلى 4 مساهمات في الدوري الموسم الجاري.

وكاد الجزار في الدقيقة 77 أن يسجل هدف التعادل للجونة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقائق التالية مرت دون خطورة حقيقية على المرميين لتنتهي المباراة بفوز أول لأحمد سامي مع سيراميكا كليوباترا.

اقرأ أيضا:

تحرك من الأهلي بسبب مكان نهائي إفريقيا

تحذير من الخطيب للاعبي الأهلي

عودة أحد الأندية العريقة للدوري المصري

صفقة مدوية في الدوري الإنجليزي

سيراميكا كليوباترا الجونة في الدوري الدوري المصري أحمد سامي محمد إبراهيم
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الزمالك يواجه إنبي بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم في مواجهة الزمالك تشكيل الزمالك - روقا يعوض غياب إمام عاشور.. وأوباما أساسي أمام إنبي إنبي يجدد عقد لاعبه الشاب لـ 3 مواسم مقبلة انتهت في الدوري - سيراميكا (3) (2) الجونة.. فوز أول لـ أحمد سامي الدرجة الثانية - الداخلية يعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 3 مواسم تشكيل الدوري - دابو ظهير أيسر في ظهور سامي الأول مع كليوباترا.. وقمر يقود الجونة
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الزمالك يواجه إنبي 3 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا ضد ليفربول 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – رباعي هجومي قوي ضد سيلتا فيجو 32 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إيهاب جلال يتابع مباراة سيراميكا والجونة 42 دقيقة | منتخب مصر
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 في التشيك 43 دقيقة | أوروبا
تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم في مواجهة الزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال