هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة

ارتقى سيراميكا كليوباترا 4 مراكز من المركز الثالث عشر إلى التاسع في الظهور الأول لـ أحمد سامي بفوز صعب على الجونة بنتيجة 3-2 في الجولة 18 بلقاء أقيم على ملعب المقاولون العرب.

سجل أهداف سيراميكا: شريف دابو وباسم مرسي وسيف تقا، فيما سجل هدفا الجونة: نور السيد ومحمود الشبراوي.

وصنع محمد إبراهيم أهداف سيراميكا الثلاثة في المباراة في 17 دقيقة.

ارتقى رصيد سيراميكا إلى 21 نقطة في الدوري من 18 مباراة وقبل لقاء الإسماعيلي في الجولة المقبلة.

بينما لا زال تامر مصطفى يبحث عن فوزه الأول مع الجونة بعدما تكبد خسارته الثالثة على التوالي، وسيلتقي في الجولة المقبلة مع مصر للمقاصة فريقه السابق الذي قاده منذ بداية الموسم.

التشكيل

بدأ شريف دابو في مركز الظهير الأيسر في الظهور الأول لـ أحمد سامي المدير الفني الجديد لـ سيراميكا كليوباترا.

وقاد شادي حسين وباسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا.

فيما بدأ الجونة بثلاثي دفاعي تحت قيادة تامر مصطفى، وقاد المخضرم خالد قمر هجوم الفريق الساحلي.

مباراة مشتعلة في ملعب المقاولون العرب 🟡🏟🔥 ⏱42’ سيراميكا كليوباترا 0-1 الجونة ⏱48’ سيراميكا كليوباترا 1-1 الجونة ⏱53’ سيراميكا كليوباترا 2-1 الجونة ⏱61’ سيراميكا كليوباترا 2-2 الجونة ⏱66’ سيراميكا كليوباترا 3-2 الجونة pic.twitter.com/M9F22UmXpd — FilGoal (@FilGoal) May 10, 2022

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، ونزع خالد قمر فتيل الإثارة برأسية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 23 تصدى إسلام طارق حارس الجونة لانفراد من وينفول كوابينا.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، صوب نور السيد كرة صاروخية من على بُعد 35 ياردة سكنت الزاوية اليمنى لشباك عامر عامر.

شوط ناري

الشوط الثاني بدأ سريعا من سيراميكا كيلوباترا، محمد إبراهيم توغل من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية سددها شريف دابو في أقصى الزاوية اليمنى في الدقيقة 48.

بعد 5 دقائق قلب سيراميكا كليوباترا النتيجة عن طريق باسم مرسي، محمد إبراهيم يمرر كرة أرضية إلى باسم الذي سدد في المرمى الخالي.

هدف يحمل رقم 72 لباسم مرسي في الدوري عبر تاريخه بقميص جميع الفرق التي ارتدى قمصانها.

وفي الدقيقة 60 استطاع محمود الشبراوي أن يحول كرة طولية من إسلام محارب في الشباك، بعدما راوغ المدافع وسدد كرة هدف التعادل.

هدف هو الثالث للشبراوي في الدوري الموسم الحالي.

لكن رد سيراميكا كليوباترا جاء قويا في الدقيقة 68 برأسية من التونسي سيف تقا عقب ركنية نفذها محمد إبراهيم.

هدف هو الثالث للمدافع التونسي الموسم الجاري في الدوري.

كما صنع محمد إبراهيم هدفه الثالث في المباراة، ليرفع رصيده إلى 4 مساهمات في الدوري الموسم الجاري.

وكاد الجزار في الدقيقة 77 أن يسجل هدف التعادل للجونة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقائق التالية مرت دون خطورة حقيقية على المرميين لتنتهي المباراة بفوز أول لأحمد سامي مع سيراميكا كليوباترا.

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