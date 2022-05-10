موعد مباريات الثلاثاء 10 مايو 2022.. الزمالك في الدوري وليفربول يتمسك بالأمل

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 10:21

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك - زيزو

يشهد اليوم الثلاثاء 10 من شهر مايو 2022 العديد من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات.

ويلعب الزمالك في الدوري المصري بحثا عن استمرار الانتصارات، بينما يتمسك ليفربول بأمل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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الدوري المصري

يحل الجونة ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في السادسة والنصف مساء على ملعب المقاولون العرب، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي على استاد القاهرة الدولي في التاسعة من مساء اليوم وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يتمسك ليفربول بأمل المنافسة على الدوري ويحل ضيفا على أستون فيلا في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق سيلتا فيجو في التاسعة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وضمن برشلونة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

الدرجة الثانية

يستضيف بتروجت فريق زد في الرابعة عصرا، وفي حال تعادل أو خسارة بتروجت يتأهل الداخلية مباشرة إلى الدوري المصري الممتاز.

كرة سلة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في ثاني مواجهة سلسلة نهائي دوري السوبر للرجال على صالة حسن مصطفى في التاسعة مساء.

ويتقدم الاتحاد في سلسلة نهائي دوري السوبر بنتيجة 1-0 بعد الفوز في المباراة الأولى، ويحصد اللقب من يحقق الفوز بثلاث مباريات.

الزمالك إنبي ليفربول كرة سلة درجة ثانية
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