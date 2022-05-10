أحمد دياب: تراكم المواسم سبب تأخر نهاية الدوري.. ولدينا خطة لحل الأزمة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الخطة المخصصة لتعديل موعد انطلاق ونهاية الدوري المصري ليسير مع باقي دوريات العالم.

وقال دياب عبر قناة المحور: "تراكم المواسم الماضية سبب أزمة تأخر نهاية الدوري وهذه الوضع أزمة قائمة لأكثر من 4 مواسم".

وأضاف "الدوري المصري يقام بعيد تماما عن كل مواعيد نوافذ الانتقالات التي يتبعها العالم".

وواصل "أول شيء فعلته رابطة الأندية كان وضع 3 تصورات للدوري لإنهاء الموسم بشكل مبكر ولكن قرار الأندية كان لعب المسابقة بشكلها الطبيعي".

وأكمل "وضعنا خطة ستنفذ على مدار موسمين، على أن ننهي الموسم المقبل شهرا مبكرا، والموسم الذي يليه ينتهي بشكل طبيعي مع باقي دوريات العالم".

وأشار "سنعلن جدول الدوري حتى نهايته في نهاية شهر مايو الجاري ثم سنخطر الاتحاد الدولي بذلك لتعديل موعد نهاية الموسم الحالي".

وأتم تصريحاته "نتعامل مع عناصر لعبة من الصعب أن نضعها في فترة ضغط طويلة ولذلك نحتاج فترة طويلة لتعديل موعد انطلاق ونهاية الدوري لتسير مع باقي دوريات العالم".

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