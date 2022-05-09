خبر في الجول – الشحات ووحيد يخضعان للتحقيق في اتحاد الكرة

خضع لاعبا الأهلي، حسين الشحات ومحمود وحيد، للتحقيق اليوم الإثنين في اتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعبين خضعا للتحقيق بسبب شكوى من تامر النحاس وكيل اللاعبين، بسبب عدم تسديد مستحقاته عن انتقالهما للأحمر.

وطالب اللاعبان خلال الجلسة بتأجيل النظر في القضية لحين استيفاء أوراق الدفاع ومستندات تثبت سلامة موقفهما، وكذلك بسبب ارتباطهما بالسفر غدا الثلاثاء إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل الشحات للأهلي في يناير 2019 من العين الإماراتي، وسجل مع الفريق 31 هدفا في 131 مباراة وصنع 29 هدفا.

أما وحيد، فانتقل للأهلي في نفس الشتاء من مصر للمقاصة ولعب مع الفريق 38 مباراة صنع فيهم هدفين.

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