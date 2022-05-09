خيمينيز لـ في الجول: هدفي في مصر الأفضل طوال مسيرتي.. وكنت أتمنى مواجهة صلاح

الإثنين، 09 مايو 2022 - 20:09

كتب : أحمد عطا

مصر - أوروجواي

يعتقد خوسيه جيمينيز مدافع منتخب أوروجواي وأتليتكو مدريد الإسباني أن هدفه في شباك مصر في كأس العالم هو الأفضل في مسيرته الكروية.

خوسيه خيمينيز

النادي : أتليتكو مدريد

أوروجواي
مصر

وقال خيمينيز ردا على سؤال مراسل FilGoal.com: "هذا اليوم كان واحدا من أكثر الأيام السعيدة في حياتي بعد ولادة أطفالي، أعتقد أنه أجمل هدف سجلته في مسيرتي".

وأضاف "لا أتذكر أنني عشت سعادة بالغة بنفس القدر وأحيانا أعود لمشاهدته على التلفاز قبل النوم لتحفيزي".

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وأكمل "محمد صلاح لم يكن موجودا في تلك المباراة لأنه أصيب في نهائي دوري الأبطال".

وواصل "لو لعب لكان ذلك جيدا لأنه أحد أفضل لاعبي العالم ودائما نرغب في مواجهة الأفضل، ومن جهة أخرى أفادنا غيابه لأنه لاعب مؤثر".

وأتم تصريحاته "الذكريات التي أمتلكها من هذه المباراة لا تنسى وعندما سجلت الهدف نظرت إلى والدي في المدرجات وكان يصرخ احتفالات".

وفاز منتخب أوروجواي على مصر بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم 2018 في روسيا.

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