قائمة الزمالك - عودة أوباما أمام إنبي وغياب شيكابالا وأوناجم وعاشور

الإثنين، 09 مايو 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

عاد يوسف أوباما إلى قائمة الزمالك من جديد بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية.

ويلعب الزمالك أمام إنبي غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

ويغيب عن قائمة جوسفالدو فيريرا كل من إمام عاشور للإيقاف ومحمود شيكابالا للإصابة ومحمد أوناجم لأسباب فنية.

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وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - رزاق سيسيه - أشرف بنشرقي - سيف جعفر

الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 17 مباراة.

وحقق الأبيض الفوز في أخر ثلاث مباريات على التوالي.

الزمالك الدوري المصري
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