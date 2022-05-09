الدرجة الثانية - الحدود يهزم الأولمبي ويبتعد بالصدارة.. وتعادل الداخلية يؤجل الصعود من الممتاز
الإثنين، 09 مايو 2022 - 19:32
كتب : رضا السنباطي
نرشح لكم
الدرجة الثانية - تأهل 12 فريقا من الدرجة الثالثة.. بينهم 5 للمرة الأولى في تاريخهم الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود الدرجة الثانية - تغيير اسم وشعار مستقبل وطن الدرجة الثانية – مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيف تحصل الأندية على نقاط الرجاء بسبب التزوير أسوان يطلب تعديل مباراته ضد الألومنيوم بسبب الزمالك الأوليمبي: لن نصمت على احتساب النقاط لـ حرس الحدود.. وكيف لا يحول التزوير إلى النيابة؟ الدرجة الثانية - حرس الحدود يحصد 3 نقاط بسبب لاعب الرجاء
أخر الأخبار
كرة سلة - الزمالك يعلن عودة مهاب ياسر 45 دقيقة | رياضات أخرى