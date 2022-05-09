الدرجة الثانية - الحدود يهزم الأولمبي ويبتعد بالصدارة.. وتعادل الداخلية يؤجل الصعود من الممتاز

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الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود

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الدرجة الثانية – مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيف تحصل الأندية على نقاط الرجاء بسبب التزوير

أسوان يطلب تعديل مباراته ضد الألومنيوم بسبب الزمالك

الأوليمبي: لن نصمت على احتساب النقاط لـ حرس الحدود.. وكيف لا يحول التزوير إلى النيابة؟

الدرجة الثانية - حرس الحدود يحصد 3 نقاط بسبب لاعب الرجاء