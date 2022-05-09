كرة سلة - الزمالك يعلن عودة مهاب ياسر
الإثنين، 09 مايو 2022 - 19:18
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك عن عودة نجمه الشاب في كرة السلة، مهاب ياسر.
وعلم FilGoal.com أن الأبيض اتفق مع اللاعب على التواجد مع الفريق لمدة 4 سنوات مقبلة.
ومن المنتظر أن يشارك اللاعب مع الزمالك في الأدوار النهائية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.
لدينا الآن الفرصة لسماع زئير الأسد من جديــــد. 🦁
مرحباً بعودتك إلى بيتك مهاب ياسر. 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/BnO1XvorBW— Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) May 9, 2022
وتقام المباريات النهائية من ربع النهائي إلى النهائي في رواندا خلال الفترة من 21 مايو إلى 28 مايو.
وتصدر الزمالك ترتيب مجموعة النيل بالعلامة الكاملة برصيد 5 انتصارات من 5 مباريات.
ويعد الزمالك حامل لقب النسخة الأولى من البطولة التي تقام تحت رعاية NBA.
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