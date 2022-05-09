في الجول يكشف – موقف الرباعي المعار من العودة لـ الأهلي

الإثنين، 09 مايو 2022 - 19:13

كتب : أحمد الخولي

بواليا - صلاح محسن - كهربا - ناصر ماهر - مروان محسن

مع اقتراب فتح باب الانتقالات في الدوريات الأوروبية والخليجية، بدأ موقف رباعي الأهلي المعار خارجيا في الظهور من حيث الاستمرار في فريقه، أو العودة للأحمر.

والتر بواليا

النادي : السيلية

أليو بادجي

النادي : أميان

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الثنائي الهجومي، أليو بادجي ووالتر بواليا، أقرب للرحيل بشكل نهائي عن الفريق.

وتلقت إدارة الأهلي مؤشرات مبدئية، من أميان الفرنسي حيث يلعب السنغالي أليو بادجي، والسيلية القطري حيث يلعب الكونغولي والتر بواليا، برغبتهما في تفعيل بنود الشراء الموضوعة في عقدي الإعارة الخاصة باللاعبين.

أخبار متعلقة
لاعبو الأهلي يكتسحون تشكيل الأفضل لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كرة يد - كاستيللو: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي المدير التنفيذي لـ الأهلي: تحركنا مبكرا بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. ونتمسك بالتحكيم الأجنبي في الدوري

بادجي صاحب الـ 24 عاما والذي انضم للأهلي في يناير 2020، لعب 30 مباراة مع فريقه الفرنسي هذا الموسم وسجل 14 هدفا منهم 13 في منافسات الدرجة الثانية في فرنسا.

أما بواليا، صاحب الـ 27 عاما، فسجل 4 أهداف في 18 مباراة مع السيلية.

ولكن، الأمر مختلف بالنسبة لـ أحمد ياسر ريان ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ولم يتواصل مسؤولو ألتاي سبور، حيث يلعب ريان، أو هاتاي سبور حيث يلعب كهربا، مع الأهلي لتفعيل بند الشراء.

وسجل ريان 9 أهداف في 29 مباراة، فيما سجل كهربا هدفا في 12 مباراة.

اقرأ أيضا:

تحقيق في الجول - حتى لا يتحول الدوري لفيلم 1000 مبروك

هل يقام نهائي إفريقيا في قطر؟

موقف السنغال من استضافة نهائي إفريقيا

قرار من رابطة الأندية بشأن حضور الجمهور في الدوري

الأهلي أليو بادجي والتر بواليا أحمد ياسر ريان كهربا
نرشح لكم
استراحة الدوري المصري - فاركو (1)-(0) فيوتشر بيان من تذكرتي بشأن تخفيض أسعار تذاكر المباريات.. وقرار بشأن الجولة الجارية تعادل غير مفيد بين المقاولون وإيسترن كومباني تشكيل الدوري المصري – حمرون وسوكاري يقودان فاركو.. ونيدفيد أساسي مع فيوتشر انتهت الدوري المصري - إيسترن كومباني (1)-(1) المقاولون تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ إيسترن عن مباراة الزمالك.. وسمير على دكة المقاولون تحقيق في الجول - ظاهرة تغيير المدربين.. حتى لا يتحول الدوري المصري لفيلم 1000 مبروك رابطة الأندية تقرر زيادة عدد الجماهير في الدوري.. وتخفيض سعر التذاكر
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - الحدود يهزم الأولمبي ويبتعد بالصدارة.. وتعادل الداخلية يؤجل الصعود من الممتاز 6 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة سلة - الزمالك يعلن عودة مهاب ياسر 20 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف – موقف الرباعي المعار من العودة لـ الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
سكاي ألمانيا: بايرن بدأ التحرك للتعاقد مع ساديو ماني 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
NBA - نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي ساعة | أمريكا
استراحة الدوري المصري - فاركو (1)-(0) فيوتشر ساعة | الدوري المصري
لاعبو الأهلي يكتسحون تشكيل الأفضل لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بيان من تذكرتي بشأن تخفيض أسعار تذاكر المباريات.. وقرار بشأن الجولة الجارية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال