في الجول يكشف – موقف الرباعي المعار من العودة لـ الأهلي

مع اقتراب فتح باب الانتقالات في الدوريات الأوروبية والخليجية، بدأ موقف رباعي الأهلي المعار خارجيا في الظهور من حيث الاستمرار في فريقه، أو العودة للأحمر.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي الهجومي، أليو بادجي ووالتر بواليا، أقرب للرحيل بشكل نهائي عن الفريق.

وتلقت إدارة الأهلي مؤشرات مبدئية، من أميان الفرنسي حيث يلعب السنغالي أليو بادجي، والسيلية القطري حيث يلعب الكونغولي والتر بواليا، برغبتهما في تفعيل بنود الشراء الموضوعة في عقدي الإعارة الخاصة باللاعبين.

بادجي صاحب الـ 24 عاما والذي انضم للأهلي في يناير 2020، لعب 30 مباراة مع فريقه الفرنسي هذا الموسم وسجل 14 هدفا منهم 13 في منافسات الدرجة الثانية في فرنسا.

أما بواليا، صاحب الـ 27 عاما، فسجل 4 أهداف في 18 مباراة مع السيلية.

ولكن، الأمر مختلف بالنسبة لـ أحمد ياسر ريان ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ولم يتواصل مسؤولو ألتاي سبور، حيث يلعب ريان، أو هاتاي سبور حيث يلعب كهربا، مع الأهلي لتفعيل بند الشراء.

وسجل ريان 9 أهداف في 29 مباراة، فيما سجل كهربا هدفا في 12 مباراة.

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