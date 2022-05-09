NBA - يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي

الإثنين، 09 مايو 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في NBA

فاز الصربي نيكولا يوكيتش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA للموسم الثاني على التوالي.

واستطاع اللاعب الصربي نجم فريق دنفر ناجيتس الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري MVP، بعد منافسة مع جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفينتي سيكسرز، ويانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس.

وأنهى يوكيتش البالغ من العمر 27 عاما الموسم الاعتيادي بمعدل 27.1 نقطة و13.8 متابعة و7.9 تمريرة حاسمة.

أخبار متعلقة
NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن NBA - مواجهات نارية في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية NBA - عودة في النتيجة لـ دالاس وفيلادلفيا أمام فينيكس وميامي

وكان اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس فاز بالجائزة في عامي 2019 و2020 وقبل نيكولا يوكيتش.

وودع نيكولا يوكيتش الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA بعدما خسر فريقه دنفر ناجيتس أمام جولدن ستيت واريورز في الجولة الأولى للقسم الغربي.

اقرأ أيضا:

تحقيق في الجول - حتى لا يتحول الدوري لفيلم 1000 مبروك

هل يقام نهائي إفريقيا في قطر؟

موقف السنغال من استضافة نهائي إفريقيا

قرار من رابطة الأندية بشأن حضور الجمهور في الدوري

NBA نيكولا يوكيتش
نرشح لكم
NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن NBA - عودة في النتيجة لـ دالاس وفيلادلفيا أمام فينيكس وميامي كوبا ليبرتادوريس - ريفر بليت يتجنب الهزيمة.. ورقم تاريخي لمهاجم بيرو كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز متهم بـ "تقديم هدايا للحكام" قبل المباراة نهاية الهيمنة المكسيكية.. سياتل ساوندرز أول بطل أمريكي لـ كونكاكاف منذ 22 عاما NBA - مواجهات نارية في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الثالثة.. هدافون تاريخيون وسلسلة كارثية وهدف إفريقي جديد
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحصة المخصصة لـ الأهلي من تذاكر نهائي إفريقيا 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - تعديل موعد المواجهة الثانية بين الأهلي والاتحاد في سلسلة نهائي الدوري 14 دقيقة | رياضات أخرى
تحت أنظار إيهاب جلال.. التعادل يحسم المواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الشحات ووحيد يخضعان للتحقيق في اتحاد الكرة 24 دقيقة | مصر
الدرندلي لـ في الجول: نرفض استضافة المغرب لنهائي إفريقيا.. ولن نترك الأهلي 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب يعلق على اقتراب هالاند من مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا كاف برفض قرار استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ المغرب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف كواليس اختيار المغرب لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا.. وسبب تأخير موعده ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال