بيان من تذكرتي بشأن تخفيض أسعار تذاكر المباريات.. وقرار بشأن الجولة الجارية

أصدرت شركة تذكرتي بيانا بشأن قرار رابطة الأندية المحترفة بشأن خفض أسعار التذاكر لحضور المباريات.

وكانت رابطة الأندية قد قررت تخفيض أسعار التذاكر من 100 جنيها إلى 75 للتذكرة الموحدة.

وكشفت شركة تذكرتي عن استرجاع مبلغ وقدره 25 جنيها لكل تذكرة مباعة في مباريات الجولة الجارية الثامنة عشر من الدوري بالسعر القديم (100 جنيه).

وأوضح بيان تذكرتي أن استرجاع المبلغ سيكون عن طريق فوري وسيتم إرسال كود على رقم الهاتف المحمول خلال ثلاثة أيام عمل لاستلام المبلغ.

أما لمن دفع عن طريق البطاقة الإئتمانية فسيتم رد المبلغ بنفس الطريقة خلال 14 يوم عمل.

وكانت رابطة الأندية قد قررت زيادة عدد الجماهير إلى 5 آلاف مشجع لكل مباراة بدلا من ألفين وذلك بداية من مباريات الدور الثاني.

ويأتي ذلك مع خفض سعر التذكرة الموحدة من 100 إلى 75 جنيها وذلك في إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات.

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