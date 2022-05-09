NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي

تواصل الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA تقديم إثارة كبيرة للجمهور.

ونجح فريق دالاس مافريكس التعادل في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية مع فينيكس صنز، بعدما فاز في المباراة الرابعة التي أقيمت على ملعبه.

وانتهت المباراة بنتيجة 111 -101 لصالح دالاس، لتصبح نتيجة السلسلة الآن 2-2.

وخلال المباراة تألق لوكا دونشيتش نجم دالاس وسجل 26 نقطة والتقطت 7 متابعات وقدم 11 تمريرة حاسمة.

بينما سجل ديفن بوكر نجم فينيكس 35 نقطة والتقطت 4 متابعات وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وشهدت المباراة طرد كريس بول نجم فينيكس صنز بعدما ارتكب 6 أخطاء شخصية، وذلك في الدقائق الأولى من الربع الرابع.

في المنطقة الشرقية نجم أيضا فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في التعادل في سلسلة نصف النهائي مع ميامي هيت.

وفاز فيلادلفيا على ميامي بنتيجة 116-108 لتتعادل السلسلة 2-2 بين الفريقين.

وخلال المباراة استعاد جيمس هاردن نجم فيلادلفيا تألقه وسجل 31 نقطة، والتقطت 7 متابعات وقدم 9 تمريرات حاسمة. وسجل 6 رميات ثلاثية.

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