تعادل غير مفيد بين المقاولون وإيسترن كومباني

الإثنين، 09 مايو 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

المقاولون - إيسترن كومباني

تعادل إيسترن كومباني مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 بالدوري المصري.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 17 في المركز الـ14 بجدول الترتيب، بينما وصل إيسترن إلى النقطة 11 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

تقدم المقاولون في الدقيقة 44 عن طريق مامادو نياس، وتعادل إيسترن كومباني بهدف سجله أحمد أمين أوفة في الدقيقة 50.

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وفشل إيسترن في تحقيق الفوز في الدوري المصري للمباراة الخامسة على التوالي، ولم يحقق أي فوز منذ الانتصار على إنبي في الجولة 12.

ويلعب المقاولون في الجولة المقبلة ضد إنبي، بينما يلعب إيسترن ضد غزل المحلة.

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