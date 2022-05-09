مؤتمر تشافي: سيتي لم يتعاقد مع هالاند بعد.. وتوجنا بـ5 دوري أبطال بسبب فلسفتنا

الإثنين، 09 مايو 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

أثار تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الجدل بخصوص التعاقد مع إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وخرجت تكهنات مؤخرا تفيد بأن تشافي سافر إلى ميونيخ للحديث مع هالاند شخصيا خلال تواجد الأخير بالمدينة للتعافي من الإصابة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للقاء ريال بيتيس بخصوص ذلك: "انتقاله إلى مانشستر سيتي ليس رسميا، أليس كذلك؟ عندما يصبح الأمر كذلك اسألوني مرة أخرى".

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وأضاف "لن أكذب عليكم، التعاقد معه بالنسبة لنا معقد للغاية بسبب وضعنا الاقتصادي".

وتابع "مشروعنا ليس الوحيد الجيد بالنسبة له، هناك مانشستر سيتي الذي لديه الكثير من الألقاب وينافس دائما، إذا انتقل إليهم سيكون ذلك بسبب المسألة المالية".

وأكمل مازحا "نعم، ذهبت إلى ميونيخ عدة مرات".

وتطرق تشافي للحديث عن موسم برشلونة الحالي، وقال: "اعتقد أننا قد تحسننا كثيرا منذ وصولي في نوفمبر، لعبنا عدة مباريات بشكل جيد للغاية، وحصلنا على نتائج إيجابية ضد فرق الجيدة، الآن نريد التركيز على هدفنا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأتم عن هوية برشلونة: "من خلال فلسفتنا، فزنا بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، وأكثر من ذلك بكثير. الجميع يتذكر برشلونة وبيب وميسي، ليس لدي شك في فلسفتنا".

برشلونة يواجه ريال بيتيس غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 69 فيما يقع ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 58 في جدول ترتيب المسابقة.

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