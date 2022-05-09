تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ إيسترن عن مباراة الزمالك.. وسمير على دكة المقاولون
الإثنين، 09 مايو 2022 - 15:39
كتب : FilGoal
أعلن علاء عبد العال ومحمد عودي تشكيلي إيسترن كومباني والمقاولون العرب لافتتاح مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.
ويتواجد إيسترن كومباني في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.
بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.
وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد دعدور
الدفاع: الحسيني طه - محمود نعيم - كمال أبو الفتوح - صابر أشرف - محمد صالح
الوسط: محمد بن علي طرابلسي -محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - محمود نعيم
الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا
ويغيب عن إيسترن كومباني عبد العزيز موسى وأحمد جودة وعمر فاروق.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - محمود عزت - أحمد عبد العزيز
خط الوسط: - محمد مجلي - أحمد الشيمي
أمامهما: لويس إدوارد - عبد الله ياسين - أمادو نياص
خط الهجوم: جون أوكلي
ويغيب عن المقاولون العرب باسم علي وكابوريا وعبد الرحمن جبنة وأحمد داوودا.
اقرأ أيضا
ملف ناري - كل ما قاله أمير مرتضى عن الصفقات والتجديد وقضايا الزمالك
تحقيق في الجول - حتى لا يتحول الدوري لفيلم 1000 مبروك
زيادة عدد جماهير الدوري وخفض سعر التذكرة