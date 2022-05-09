أمير مرتضى: بقاء الخماسي المُستغنى عنه وارد بشروط الزمالك.. وحقيقة أزمة فيريرا وشيكابالا

روى أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في نادي الزمالك واقعة مؤثرة عاشها مع جماهير النادي الأبيض، كما تحدث عن المدرب الحالي جوسفالدو فيريرا وما يتردد عنه في الآونة الأخيرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "بكيت بعد توافد الجماهير تحت منزلي والهتاف لي بعد التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي".

وأضاف "كان موقف لم أتعرض له من قبل وغير فكرتي 180 درجة عن العودة مجددا".

وعن التعاقد مع جوسفالدو فيريرا المدرب الحالي للزمالك قال: "فيريرا كان دائما الخيار الأول بالنسبة للزمالك وهو مدرسة كبيرة بالنسبة لنا ومع كل رحيل لأي مدير فني كنا نتحدث معه وهو مدرسة كبيرة في عالم كرة القدم".

وأوضح "لا صحة على الإطلاق لرغبة فيريرا في الاستغناء عن شيكابالا وحازم إمام".

وتابع "الولاية الأولى لفيريرا كان عمر شيكابالا 27 عاما والآن 36، مشكلة فيريرا وقتها كانت في بقاءه لفترة طويلة بدون لعب وليست مشكلة شخصية مع اللاعب".

وواصل "فيريرا شخصية قوية وذكية جدا، وشيكابالا يتعامل بروح القائد دائما ولم يفتعل أي مشكلة تماما".

وتطرق أمير مرتضى إلى ملف تجديد عقود اللاعبين، وكواليس إعلان قرار عدم التجديد للخماسي طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وعن ذلك قال: "كل ما طلبناه من اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء هو إعلان موقفهم بشكل سريع سواء بالبقاء أو الرحيل لمحاولة إيجاد البديل بشكل سريع".

وأضاف "حديث رئيس النادي عن عدم التجديد للخماسي في الزمالك كان لحمايته وإغلاق الملف لنهاية الموسم".

وأوضح "لم يحدث أي تفاوض مع طارق حامد أو أشرف بنشرقي بعد قرار عدم التجديد لخماسي الفريق".

وتابع "من الوارد أن يكون هناك أي حدث مع نهاية الموسم يعدل مسار التفاوض مع الخماسي الذي تم الإعلان عن عدم التجديد له للبقاء في الزمالك ولكن في النهاية إن حدثت ستكون بشروط النادي".

وواصل "النادي دائما يحضر للمستقبل ومن الوارد أن يكون المستقبل في الحفاظ على العناصر الموجودة، ما سيحدد ذلك هو النتائج".

وبسؤاله عما إذا كان سينزعج إذا انضم المغربي أشرف بنشرقي لصفوف الغريم الأهلي قال: "نحن في عصر احتراف، إذا كان رأي أي لاعب أن مصلحته بعد نهاية عقده مع الزمالك في التواجد مع الأهلي أو بيراميدز أو أي نادي آخر فليفعل ذلك، ولكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

أما عن خططه المستقبلية على الصعيد الإداري أوضح "لا أخطط للتواجد في رئاسة نادي الزمالك بعد مرتضى منصور، ولكن في النهاية المنصب الذي سيرى جمهور الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية أنه المناسب لي سأتواجد فيه لخدمة النادي".

وعن بطولة إفريقيا قال أمير مرتضى: "تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك (2020) منحه دفعة كبيرة للتتويج بها من جديد".

وتابع "بطولة دوري أبطال إفريقيا فنيا في الموسمين الماضيين ليست بهذه الصعوبة، مؤمن بقدرة نادي الزمالك على الفوز بالبطولة قريبا مع استمرار المنافسة على الدوري".

وأضاف "إذا استمر تركيز المجموعة الآن في المباريات وقدمنا المطلوب فسيكون بمقدورنا الحفاظ على لقب الدوري".

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