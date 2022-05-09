أمير مرتضى: أحد كبار الأندية عرض عليّ منصب المدير الرياضي.. ولا أحصل على "مليم" من الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في نادي الزمالك عن الفارق بين ولايتيه الأولى والثانية مع النادي الأبيض، وعن العديد من أبرز الملفات في الآونة الأخيرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الولاية الثانية في الزمالك أصعب من الأولى بسبب المشاكل الكثيرة التي واجهناها وكانت متواجدة قبل وجودنا".

وأضاف "حدث تضخم في العقود التي تم تجديدها، ليس من الطبيعي أن تزيد عقود اللاعبين في نفس الوقت الذي يعاني فيه النادي من أزمة مالية".

وبسؤاله عما كان ليغيره لو عاد به الزمن في الولاية الأولى قال: "أن أجهز البديل بشكل مبكر لأي لاعب أو مدرب أعلم أنه قد لا يتواجد معنا مستقبلا أو سيخرج عن تركيزه مع النادي".

وأوضح "على سبيل المثال، كنا نعلم أن كهربا تقدم بالشكوى ضد الزمالك أثناء وجوده في النادي ووقتها دخل أحمد سيد زيزو إلى الفريق في يناير ولكن هذا لم يحدث في مراكز أخرى".

وعن علاقته باللاعبين قال أمير مرتضى: "لا يمكن أن يكون هناك لاعب في الزمالك لا يشعر بالأمان. طوال فترة عدم تواجدي في الزمالك لم أوجه أي لاعب لأي شيء أو أتحدث معه في مستقبله تماما".

وواصل "بعض اللاعبين تحدثوا معي لأخذ رأيي وكنت أنصحهم بما فيه مصلحة الزمالك مثل مصطفى محمد وقت انقطاعه عن التدريبات ونصحته وقتها بالعودة لأنه سيخسر ما هو أكثر من العقد حال حدوث ذلك".

وأوضح "وصلنا في المفاوضات مع جلطة سراي بخصوص مصطفى محمد وقتها إلى 8 ملايين دولار وكانت رغبة النادي التركي أن يدفعها على دفعتين، لم يكن مطروحا خيار الإعارة مع أحقية الشراء".

وعن رحيل المدرب جايمي باتشيكو وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الموسم الماضي قال: "لم أجد مبررا لرحيل باتشيكو عن الزمالك. لقد وصل إلى النادي في وقت صعب وقدم مستويات جيدة من الناحية الفنية".

وأوضح "من الصعب أن تجد مديرا فنيا يقبل بالعمل في ظل عدم الاستقرار".

ونفى أمير مرتضى المزاعم بشأن تسبب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق في رحيل باتشيكو قائلا: "الحديث عن أن شيكابالا هو السبب في تواجد كارتيرون ورحيل باتشيكو غير صحيح".

أما عن مسألة التونسي فرجاني ساسي الذي غادر الزمالك بنهاية عقده قال: "حسم المفاوضات مع فرجاني ساسي تأخر وكان يجب أن يحدث في وقت مبكر سواء بالتجديد أو بالبيع وبدأ البحث عن البديل حال الاتفاق على عدم التجديد".

وروى أمير مرتضى منصور ما يعكس تعاونه مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في الفترة بين إبعاد مجلس مرتضى منصور وعودته، وذلك في جلسة جمعته مع محمد عطية عضو اللجنة الذي تولى الإشراف على كرة القدم.

وقال أمير مرتضى: "تحدثت مع محمد عطية بعد تواجده في النادي لمدة أربع ساعات شرحت له كل التفاصيل الخاصة بالنادي وما سيحتاجه".

وأضاف "طلب تواجدي في النادي ولكنني أخبرته بأن هناك لجنة للكرة تقوم بدورها الآن وبالتالي لا حاجة لوجود منصبي السابق في النادي".

وكشف منصور عن عرض تلقاه من أحد الأندية، رافضا الكشف عن اسمه حيث قال: "عُرض عليّ العمل كمدير رياضي في أحد الأندية الكبيرة في مصر ورفضت ذلك".

كما نفى تقاضيه أي أموال من عمله في الزمالك قائلا: "أعمل في نادي الزمالك بالمجان، لا أحصل على أي مليم مقابل ذلك".

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