عامر حسين: حازم إمام لا يملك تحفظات على إيهاب جلال.. المدرب الجديد سيكمل ما بناه كيروش

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

عامر حسين

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة ورئيس لجنة المسابقات عن كواليس التعاقد مع إيهاب جلال وتقديمه كمدرب جديد لمنتخب مصر.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة "تن": "الأجندة الدولية تبدأ يوم 30 مايو، وسنلعب مباراتين في الثاني والسادس من يونيو، وبالتالي لن يملك سوى يومين لتجميع اللاعبين، ولذلك أوضح أنه سيضم اللاعبين الجاهزين وسيكمل على ما بناه المدرب السابق كارلوس كيروش".

وأوضح "بعد هاتين المباراتين ستقام مباراة ودية يوم 12 أو 13 يونيو، وتم تكليف وليد العطار (المدير التنفيذي) لمخاطبة الدول التي من الممكن أن تواجهنا في ذلك التوقيت. الهدف من هذه المباراة هو تجربة اللاعبين الآخرين وإراحة المحترفين".

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وعن إمكانية استعادة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من الاعتزال الدولي قال حسين: "المدير الفني هو المسؤول وهو يعرف ما الذي يفيده ويفيد المنتخب، وبالتالي لن يجامل".

أما عن شروط العقد قال: "لا توجد شروط معقدة والعملية سارت بشكل سلس. الهدف ليس التأهل فقط إلى كأس أمم إفريقيا (2023) بل المنافسة بالتأكيد".

وعما يقال بشأن تحفظات حازم إمام عضو اتحاد الكرة على تعيين إيهاب جلال خصوصا بعد غيابه عن مؤتمر تقديم المدرب الجديد أوضح "حازم إمام لم يكن لديه أي اعتراض على إيهاب جلال، ولكن كانت وجهة نظره هي التعاقد مع مدرب أجنبي".

أما عن مواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا قال عضو اتحاد الكرة: "كان هناك رغبة في إقامتها على ملعب برج العرب. المباراة ستقام في ستاد القاهرة".

وأخيرا عن أنباء طلب إيهاب جلال ضم حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي السابق لجهازه الفني قال عامر حسين: "لم يحدث. لا أحد فتح هذا الموضوع".

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