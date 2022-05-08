في الجول يكشف - جديد كواليس المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب الجميع موعد إعلان ملعب إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 21-22.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون رد في الذهاب.

ويلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ثلاثة ملقات هامة فغي انتظار الحسم بخصوص نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

ولم يتم حسم مكان إقامة النهائي بعد في ظل عدم وجود بند في اللائحة ينص على إقامة المباراة في ملعب محايد حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يتم التفاوض بين المغرب والسنغال من أجل حسم مكان إقامة النهائي.

موتسيبي تلقي اتصالات من القيادة السياسية في السنغال من أجل استضافة المباراة مع وعود بتنظيم ضخم ومبهر على الملعب الجديد بالعاصمة السنغالية داكار

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات تشمل السوبر الإفريقي بحيث يتم إقامته في الدولة التي لا تحصل على تنظيم نهائي دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ملعب المباراة النهائية خلال الأسبوع الحالي.