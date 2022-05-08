كرة يد - أحمد عادل: التتويج بالسوبر في توقيت مثالي وهدية إلى جماهير الأهلي

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

أحمد عادل - لاعب الأهلي كرة يد

أعرب أحمد عادل لاعب دائرة فريق يد الأهلي عن سعادته بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وحسم الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 32-31.

وقال عادل في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "التتويج بلقب السوبر جاء في توقيت مثالي للغاية قبل انطلاق كأس الكؤوس الإفريقية".

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وأضاف "لقب السوبر كان يمثل تحديا كبيرا للجهاز الفني واللاعبين لإثبات جدارتهم بالمنافسة على الألقاب".

وشدد أحمد عادل "فريق رجال يد الأهلي قادر على التواجد على منصات التتويج".

وتابع لاعب دائرة الأهلي "أهدي اللقب إلى جماهير الأهلي والفريق سوف يقدم كل ما لديه من جهد وعرق خلال الفترة المقبلة".

وواصل عادل "نسعى لنكون عند حسن ظن الجميع والتتويج بالبطولات بشكل مستمر".

واختتم تصريحاته "أشكر الجهاز الفني على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب لتحقيق ذلك اللقب الغالي".

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