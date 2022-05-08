بطل الدوري يخسر.. أتليتكو يهزم ريال مدريد ويكسر عقدة الدربي

كسر أتليتكو مدريد عقدة دربي العاصمة الإسبانية وحقق الانتصار على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ35 من الدوري.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يفوز فيها أتليتكو مدريد بمباراة الدربي أمام ريال مدريد، منذ 8 مباريات في مختلف البطولات.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة 64 في المركز الرابع، وتجمد رصيد ريال مدريد بطل الدوري عند النقطة 81 في الصدارة.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من مجموعة لاعبين بدلاء لإراحة الأساسيين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

هدف فوز أتليتكو مدريد جاء في الدقيقة 40 من ركلة جزاء سددها البلجيكي يانيك كاراسكو.

ولم يشارك من التشكيل الأساسي لريال مدريد سوى توني كروس لاعب الوسط.

ويتبقى لريال مدريد 3 مباريات في الدوري أمام ليفانتي وقادش وريال بيتيس.

بينما يلعب أتليتكو مدريد ضد إليتشي وإشبيلية وريال سوسيداد.

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