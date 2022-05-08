كرة سلة - الاتحاد يحسم المواجهة الأولى أمام الأهلي في سلسلة نهائي الدوري

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:04

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

حسم الاتحاد السكندري المواجهة الأولى في سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة أمام فريق الأهلي.

وتقام منافسات نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 86-77 بعد اللجوء إلى شوط إضافي عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

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وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالمباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بالتعادل 75-75 بثلاثية قاتلة من الأهلي في الثانية الأخيرة.

وتقام المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر مساء بعد غد الثلاثاء على نفس الصالة.

وتفوق الاتحاد من بداية المباراة ووصلت النتيجة إلى 18-5 للفريق السكندري قبل 4 دقائق من النهاية.

وحسم الاتحاد الربع الأول بنتيجة 25-18 واستمر الفريق السكندري في تفوقه بالربع الثاني ووصل الفارق إلى 12 نقطة.

وأنهى الاتحاد الربع الثاني بفارق سبع نقاط بنتيجة 47-40 بعدما قلص الأهلي الفارق.

وظهر تفوق الأهلي في الربع الثالث وحسمه بأول تقدم في المباراة بنتيدة 55-54.

وواصل الأهلي تفوقه في النصف الأول من الربع الرابع والأخير وتقدم 64-57 قبل 5 دقائق من النهاية.

وحول الاتحاد تأخره إلى تقدم بنتيجة 72-70 بثلاثية من أحمد عادل دولا قبل 40 ثانية من النهاية.

ورفع الاتحاد الفارق قبل 13 ثانية من النهاية بـ 74-70، ونجح عمرو الجندي في العودة بالأهلي بثلاثية قاتلة في الثانية الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 75-75 ليتم اللجوء لشوط إضافي.

وتفوق الاتحاد بشكل كامل في الشوط الإضافي إذ لم ينجح الأهلي سوى في تسجيل نقطتين فقط ليحسم الفريق السكندري المباراة الأولى بنتيجة 86-77.

ويحتاج الاتحاد للفوز في مباراتين فقط لحسم لقب الدوري بينما الأهلي في حاجة للفوز بثلاث مباريات.

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