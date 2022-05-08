تقرير مغربي: تعافي بدر بانون.. ومفاجأة بشأن موقفه من نهائي إفريقيا مع الأهلي

كشف موقع Le 360 المغربي عن تعافي بدر بانون مدافع الأهلي ومنتخب المغرب من تداعيات فيروس كورونا، وأصبح جاهزا للعودة والانتظام في صفوف الفريق الأحمر.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وأشار الموقع وفقا لمصادره الخاصة أن بدر بانون أخطر إدارة الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر أنه تعافى بشكل تام وأصبح جاهزا للعودة والانتظام في التدريبات.

وأضاف الموقع أن بدر بانون أنهى ترتيبات عودته إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة، على أن يشارك في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع المقبل.

وأكمل الموقع أيضا أن بانون كان يتدرب بشكل يومي في الفترة الماضية، الأمر الذي يجعل عودته للمشاركة في المباريات قريبة للغاية.

ولم يستبعد الموقع وفقا لمصدره الخاص أن يكون بدر بانون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وغاب بدر بانون عن الأهلي لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ويقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

في الطرف الآخر يقترب الوداد المغربي من التأهل للنهائي بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية دون رد.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية شهر مايو الجاري ولم يحدد الاتحاد الإفريقي حتى الآن مكان المباراة.

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