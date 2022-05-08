تقرير مغربي: تعافي بدر بانون.. ومفاجأة بشأن موقفه من نهائي إفريقيا مع الأهلي

الأحد، 08 مايو 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

بدر بانون - محمود الخطيب - الأهلي

كشف موقع Le 360 المغربي عن تعافي بدر بانون مدافع الأهلي ومنتخب المغرب من تداعيات فيروس كورونا، وأصبح جاهزا للعودة والانتظام في صفوف الفريق الأحمر.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار الموقع وفقا لمصادره الخاصة أن بدر بانون أخطر إدارة الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر أنه تعافى بشكل تام وأصبح جاهزا للعودة والانتظام في التدريبات.

وأضاف الموقع أن بدر بانون أنهى ترتيبات عودته إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة، على أن يشارك في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف.. القنوات الناقلة والحكم في الجول يجيب - هل يغيب أحد لاعبي الأهلي عن نهائي دوري الأبطال بسبب البطاقات مدرب وفاق سطيف: أسلحة وخبرة الأهلي تصعب تعويض الرباعية في الإياب دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد

وأكمل الموقع أيضا أن بانون كان يتدرب بشكل يومي في الفترة الماضية، الأمر الذي يجعل عودته للمشاركة في المباريات قريبة للغاية.

ولم يستبعد الموقع وفقا لمصدره الخاص أن يكون بدر بانون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وغاب بدر بانون عن الأهلي لأكثر من 4 شهور بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له تعرضه لالتهابات في عضلة القلب.

ويقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

في الطرف الآخر يقترب الوداد المغربي من التأهل للنهائي بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية دون رد.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية شهر مايو الجاري ولم يحدد الاتحاد الإفريقي حتى الآن مكان المباراة.

اقرأ أيضا

الأهلي إلى مونديال الأندية

هل يغيب أحد لاعبي الأهلي عن نهائي إفريقيا بسبب البطاقات؟

جوارديولا: الجميع يدعم ليفربول

النني يتحدى توتنام

الأهلي بدر بانون دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - إيقاف أحمد مسعود حارس المصري لأجل غير مسمى مران الزمالك - شيكابالا راحة وجلسة بين أوباما وفيريرا الكومي: لم أكن أريد رحيل حمد إبراهيم عن الإسماعيلي.. ولهذا لم يعد ديسابر لتدريب الفريق حسني عبد ربه يكشف حقيقة ما حدث بينه وبين باهر المحمدي محمد شريف: كنا نريد تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور.. وسنصالحهم باللقب موسيماني: لم نتأهل لنهائي إفريقيا بعد.. وهذا سر تألق بيرسي تاو مؤتمر موسيماني: هدف طاهر الأهم في مباراة سطيف.. وأقلق عندما لا نصنع الفرص الأحمر يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا.. الأهلي يُبدع ويضرب وفاق سطيف برباعية
أخر الأخبار
خبر في الجول - إيقاف أحمد مسعود حارس المصري لأجل غير مسمى 2 دقيقة | الدوري المصري
هل يعود إلى برشلونة؟ جيرارد يلمح بشأن موقف كوتينيو النهائي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بطل الدوري يخسر.. أتليتكو يهزم ريال مدريد ويكسر عقدة الدربي 9 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الاتحاد يحسم المواجهة الأولى أمام الأهلي في سلسلة نهائي الدوري 12 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير مغربي: تعافي بدر بانون.. ومفاجأة بشأن موقفه من نهائي إفريقيا مع الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
نابولي يغادر السباق.. ميلان يجتاز فيرونا ويسترد صدارة الدوري الإيطالي 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة يد - إبراهيم المصري: لقب السوبر الإفريقي مصالحة لجماهير الأهلي 30 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - إسلام حسن: استحقينا الفوز بالسوبر..والطموحات كبيرة في كأس العالم 37 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف