نابولي يغادر السباق.. ميلان يجتاز فيرونا ويسترد صدارة الدوري الإيطالي

تغلب ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل أهداف ميلان ساندرو تونالي في الدقيقتين 45+3 و49 وأليساندرو فلورنزي في الدقيقة 87، بينما سجل دافيدي فاراوني هدف فيرونا الوحيد في الدقيقة 38.

بذلك يسترد ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه الوحيد إنتر ميلان، حيث خرج نابولي (الثالث برصيد 73 نقطة) رسميا من السباق بهذه النتيجة.

إنذار كاذب

البداية أتت بتسديدة من ثيو هيرنانديز مرت بجوار القائم في الدقيقة 8، تلاه الرد من جيوفاني سيميوني بتسديدة تصدى لها الحارس مايك مينيان في الدقيقة 12.

وحاول رادي كرونيتش بفرصة خطيرة لميلان في الدقيقة 14 ولكن الحارس لورنزو مونتيبو تصدى ببراعة.

وأتى الهدف للمرة الأولى في الدقيقة 16 بتمريرة طولية من مينيان وجدت طريقها إلى ساندرو تونالي الذي تغلب على الدفاع وسجل، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو اتضح أنه كان في موقع تسلل منذ بداية اللعبة ليتم إلغاء الهدف.

واصل مينيان تألقه حيث أبعد تسديدة سيميوني في الدقيقة 25، فيما مرت محاولة جيانلوكا كابراري بجوار القائم في الدقيقة 35.

تبادل إطلاق النار

تمكن فيرونا من التقدم في الدقيقة 38 بعرضية من داركو لازوفيتش ورأسية من دافيدي فاراوني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تمكن ميلان من التعادل باختراق يساري من رافاييل لياو، الذي مرر إلى تونالي أمام المرمى ليسجل.

وبعد انطلاق الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 49، سجل ميلان الثاني بنفس الطريقة، تمريرة لياو وإنهاء تونالي.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 62 بنزول جونيور ميسياس وأنتي ريبيتش بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وأوليفييه جيرو، تلاهما الجزائري إسماعيل بن ناصر بدلا من رادي كرونيتش في الدقيقة 69.

رصاصة الرحمة

حاول فيرونا برأسية من كيفن لاسانيا مرت فوق العارضة في الدقيقة 75، فيما رد دافيدي كالابريا بتسديدة على حدود المنطقة تصدى لها الحارس في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 84 أتى زلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا.

وأخيرا في الدقيقة 87 أطلق فلورنزي تسديدة هدف الفوز، بعد تمريرة من ميسياس.

بذلك يسترد ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه الوحيد إنتر ميلان، حيث خرج نابولي (الثالث برصيد 73 نقطة) رسميا من السباق بهذه النتيجة.

على الناحية الأخرى تجمد رصيد فيرونا عند 52 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب ميلان المباراة المقبلة يوم الأحد ضد ضيفه أتالانتا، فيما يخرج إنتر لملاقاة كالياري في اليوم ذاته، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين.

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