نابولي يغادر السباق.. ميلان يجتاز فيرونا ويسترد صدارة الدوري الإيطالي

الأحد، 08 مايو 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - ميلان × فيرونا

تغلب ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل أهداف ميلان ساندرو تونالي في الدقيقتين 45+3 و49 وأليساندرو فلورنزي في الدقيقة 87، بينما سجل دافيدي فاراوني هدف فيرونا الوحيد في الدقيقة 38.

بذلك يسترد ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه الوحيد إنتر ميلان، حيث خرج نابولي (الثالث برصيد 73 نقطة) رسميا من السباق بهذه النتيجة.

أخبار متعلقة
مرموش يصنع أمام بايرن ميونيخ.. تعرف على احتمالات بقاء وهبوط شتوتجارت بعد التعادل جريليش: لم نتحدث عن فارق الأهداف.. رودري: مواجهة ريال مدريد كانت حربا قبل الفترة المصيرية.. جوارديولا: الكل في إنجلترا يدعم ليفربول.. ونهاية موسم هذا الثلاثي

إنذار كاذب

البداية أتت بتسديدة من ثيو هيرنانديز مرت بجوار القائم في الدقيقة 8، تلاه الرد من جيوفاني سيميوني بتسديدة تصدى لها الحارس مايك مينيان في الدقيقة 12.

وحاول رادي كرونيتش بفرصة خطيرة لميلان في الدقيقة 14 ولكن الحارس لورنزو مونتيبو تصدى ببراعة.

وأتى الهدف للمرة الأولى في الدقيقة 16 بتمريرة طولية من مينيان وجدت طريقها إلى ساندرو تونالي الذي تغلب على الدفاع وسجل، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو اتضح أنه كان في موقع تسلل منذ بداية اللعبة ليتم إلغاء الهدف.

واصل مينيان تألقه حيث أبعد تسديدة سيميوني في الدقيقة 25، فيما مرت محاولة جيانلوكا كابراري بجوار القائم في الدقيقة 35.

تبادل إطلاق النار

تمكن فيرونا من التقدم في الدقيقة 38 بعرضية من داركو لازوفيتش ورأسية من دافيدي فاراوني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تمكن ميلان من التعادل باختراق يساري من رافاييل لياو، الذي مرر إلى تونالي أمام المرمى ليسجل.

وبعد انطلاق الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 49، سجل ميلان الثاني بنفس الطريقة، تمريرة لياو وإنهاء تونالي.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 62 بنزول جونيور ميسياس وأنتي ريبيتش بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وأوليفييه جيرو، تلاهما الجزائري إسماعيل بن ناصر بدلا من رادي كرونيتش في الدقيقة 69.

رصاصة الرحمة

حاول فيرونا برأسية من كيفن لاسانيا مرت فوق العارضة في الدقيقة 75، فيما رد دافيدي كالابريا بتسديدة على حدود المنطقة تصدى لها الحارس في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 84 أتى زلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا.

وأخيرا في الدقيقة 87 أطلق فلورنزي تسديدة هدف الفوز، بعد تمريرة من ميسياس.

بذلك يسترد ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه الوحيد إنتر ميلان، حيث خرج نابولي (الثالث برصيد 73 نقطة) رسميا من السباق بهذه النتيجة.

على الناحية الأخرى تجمد رصيد فيرونا عند 52 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب ميلان المباراة المقبلة يوم الأحد ضد ضيفه أتالانتا، فيما يخرج إنتر لملاقاة كالياري في اليوم ذاته، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين.

اقرأ أيضا

الأهلي إلى مونديال الأندية

هل يغيب أحد لاعبي الأهلي عن نهائي إفريقيا بسبب البطاقات؟

جوارديولا: الجميع يدعم ليفربول

النني يتحدى توتنام

ميلان الدوري الإيطالي فيرونا نابولي
نرشح لكم
انتهت في إيطاليا - فيرونا (1) - (3) ميلان.. رصاصة الرحمة تشكيل ميلان - جيرو يقود هجوم الروسونيري لاقتناص الصدارة أمام فيرونا نابولي يُبقى على حظوظه الضئيلة في لقب الدوري الإيطالي بفوز صعب على تورينو مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما أمل البقاء يستمر.. هدفان متأخران يقلبان تأخر جنوى إلى فوز على يوفنتوس
أخر الأخبار
الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لتحديد موقف الأهلي من قرار كاف بشأن نهائي إفريقيا دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب مكان إقامة نهائي إفريقيا 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بسبب الأهلي 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) سيلتا فيجو.. بداية الشوط الأول 47 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي دوري كرة سلة - الأهلي (28)-(29) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | مصر
استراحة في الدوري - الزمالك (0)-(1) إنبي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (1) ليفربول.. جووووول التعاااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال