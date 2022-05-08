كرة يد - إبراهيم المصري: لقب السوبر الإفريقي مصالحة لجماهير الأهلي

شدد إبراهيم المصري لاعب فريق الأهلي لكرة اليد على أن الفوز بالسوبر الإفريقي بمثابة مصالحة للجماهير التي تحملت الكثير.

وفاز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه على حساب الزمالك بنتيجة 32-31. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم المصري في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سعداء بالفوز باللقب، الجميع كان على قدر المسئولية من أجل حصد اللقب".

وأوضح المصري أن المباراة كانت قوية، وشهدت منافسة شرسة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن لاعبي «رجال يد الأهلي» تحلوا بالروح القتالية من أجل التتويج باللقب.

وأضاف: "كنا بحاجة إلى الفوز باللقب لمصالحة جماهيرنا التي تحملت الكثير".

وأتم "حصدنا بطولة غالية على حساب منافس قوي، والقادم سيكون أفضل".

وحقق الأهلي اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز باللقب عام 2017.

وبذلك يصعد الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه وكانت أخر مرة في 2015.

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