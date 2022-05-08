كرة يد - إسلام حسن: استحقينا الفوز بالسوبر..والطموحات كبيرة في كأس العالم

شدد إسلام حسن قائد فريق الأهلي لكرة اليد على أن فريقه فاز بالسوبر الإفريقي عن جدارة مشيرا إلى أن الطموحات ستكون كبيرة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وفاز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه على حساب الزمالك بنتيجة 32-31. (طالع التفاصيل)

وقال إسلام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "فزنا بالسوبر الإفريقي عن جدارة، تعاهدنا قبل البطولة على تقديم أقصى ما يمكن من جهد للفوز باللقب بعد أن واجهنا حظا عاثرا في الموسم المحلي".

وأضاف "الإدارة قامت بتوفير كل ما يلزم من تدعيمات للفريق من أجل تهئية الأجواء المناسبة للمنافسة على اللقب".

وواصل "أهدي البطولة إلى جماهير الأهلي التي تستحق الفرحة".

وأتم "دوافعنا ستكون كبيرة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب".

وحقق الأهلي اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز باللقب عام 2017.

وبذلك يصعد الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه وكانت أخر مرة في 2015.

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