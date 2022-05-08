مرموش يصنع أمام بايرن ميونيخ.. تعرف على احتمالات بقاء وهبوط شتوتجارت بعد التعادل

الأحد، 08 مايو 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

عمر مرموش

تعادل شتوتجارت مع مضيفه بايرن ميونيخ بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الألماني.

شارك عمر مرموش جناح شتوتجارت في هذه المباراة منذ بدايتها وحتى نهاية شوطها الأول، حيث حل أوريل مانجالا بدلا منه.

وصنع مرموش هدف تقدم شتوتجارت في الدقيقة الثامنة، والذي سجله تياجو توماس.

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وفي الدقيقة 35 تعادل سيرج جنابري بعد تمريرة حاسمة من روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح توماس مولر في التقدم لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 44، إلا أن شتوتجارت تعادل في الدقيقة 52 بواسطة ساسا كالادزيتش.

وشهدت المباراة طرد كينجسلي كومان جناح بايرن في الدقيقة 96 بسبب سلوك غير رياضي.

بهذه النتيجة لم يتغير وضع البافاري، حيث حسم لقب البوندسليجا ويستمر على الصدارة بـ76 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

بذلك يحتل شتوتجارت المركز السادس عشر المؤدي لملحق الهبوط بـ30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المركز السابع عشر المؤدي للهبوط المباشر، ونفس الفارق عن المركز الخامس عشر الذي يقود للنجاة من الهبوط.

ويحتاج شتوتجارت لنقطة التعادل لضمان مركز الملحق دون الخوض في حسابات فارق الأهداف مع أرمينيا بيلفيلد السابع عشر، والتي تميل لصالحه (-19 مقابل -26).

على الناحية الأخرى، يحتاج شتوتجارت للفوز بأي نتيجة على كولن في المباراة المقبلة، وخسارة هرتا برلين الخامس عشر أمام بوروسيا دورتموند بأي نتيجة أيضا، للبقاء في البوندسليجا دون ملحق، حيث يملك أفضلية فارق الأهداف (-19 مقابل -33).

أما الفرصة الوحيدة لهبوط شتوتجارت مباشرة، فهي خسارته أمام كولن مع فوز أرمينيا بيلفيلد على لايبزيج بما يضمن تغيير مقداره 8 أهداف في الفارق بين الفريقين، مثل فوز بيلفيلد بفارق 4 أهداف وخسارة شتوتجارت بنفس الفارق.

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