أشرف صبحي: لن يرضينا إلا فوز المنتخب بالبطولات.. واتحاد الكرة مسؤول عن اختيار المدرب

الأحد، 08 مايو 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية لن تقبل بأي إخفاق جديد لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد: "لن يرضينا إلا الفوز بالبطولات الإفريقية وظهور المنتخب بأعلى مستوى لذلك مجلس إدارة اتحاد الكرة مسؤول أمامنا عن اختيار مدرب المنتخب".

وأضاف "المكافآت الفورية عقب كل مباراة وزارة الرياضة التزمت بها مع لاعبي المنتخب ولم نقصر تماما ووفرنا الظروف الملائمة للمنتخب لأن هذا مرتبط باسم مصر ونحن الجهة الحكومية المسؤولة عن الملفات الرياضية".

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وواصل "نساند لكل المنظومة الرياضية ووزارة الرياضة والوزير ليسا ندا لأحد على الإطلاق والجمعيات العمومية هي من تحاسب الأندية".

وأتم تصريحاته "التلاعب بمشاعر الجماهير المصرية في ملف طلب إعادة مباراة السنغال؟ نفضل الانتظار وعدم التعليق حتى يخرج القرار الرسمي من الجهة المسؤولة وشاهدنا جميعا كيف سارت الأحداث بشكل سريع عقب المباراة وسحب قرعة كأس العالم".

وقدم اتحاد الكرة إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد.

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