دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد

أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وفاز الأهلي في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف بأربعة أهداف دون رد في مصر، وتفوق الوداد على بترو أتليتكو في أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاء في الخطاب الممهور بتوقيع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي؛ أنه نظرا لأن كاف لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط وهي التي تتبارى حاليا في الدور قبل النهائي للبطولة.

وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر وهو يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ثلاثة ملفات أمام الاتحاد الإفريقي بخصوص نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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