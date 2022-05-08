تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 08 مايو 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

صلاح أمام سيسينيون - ليفربول ضد توتنام

كان محمد صلاح نجم ليفربول على موعد مع مشاركة جديدة مع فريقه في الدوري الإنجليزي، وذلك حين واجه توتنام، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة 36 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1 وتقليص آماله في التتويج باللقب.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

رصيد صلاح من الأهداف بلغ 30 هدفا خلال 47 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

لكنه يتصدر قمة صانعي الأهداف منفردا بـ13 هدفا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 250 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 62 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

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