فابينيو: سنقاتل على اللقب حتى النهاية

رفض فابينيو لاعب وسط ليفربول الاستسلام في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر الفريق نقطتين مهمتين.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي ليتساوى مع مانشستر سيتي في عدد النقاط على القمة، لكن الفريق السماوي سيلاقي نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وقال فابينيو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما زلنا على قيد الحياة، ما زلنا نقاتل وسنستمر في القتال".

وأضاف "سنحاول التتويج باللقب حتى النهاية. ليس من السهل اللعب كل ثلاثة أيام بمستوى جيد. قدمنا ​​أمام توتنام مباراة جيدة بشكل عام. لم نفز، لكن لدينا أشياء إيجابية نأخذها من هذه المباراة".

عن التنافس مع سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، أوضح الدولي البرازيلي "نعلم أننا نقاتل ضد أحد أفضل الفرق في العالم".

وأردف "خسارة النقاط في أي مباراة قد تؤدي إلى خسارة اللقب. لكننا بشر وهم بشر أيضا. نأمل أن يخسروا بعض النقاط".

video:1

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 83 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب الأحد أمام نيوكاسل.

بعد هذه الجولة سيتبقى 3 مباريات لكل فريق.

وأتم فابينيو "سنواصل القتال ونحاول الفوز بالمباراة القادمة ضد أستون فيلا".

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي.









































اقرأ أيضا

تقييم صلاح أمام توتنام

موسيماني: لم نتأهل.. وهذا سر تألق تاو

7 أرقام من فوز الأهلي على سطيف

كلوب: لسنا في جنازة