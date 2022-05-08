كلوب: لسنا في جنازة.. وشعوري بالإحباط أقل من اللاعبين لهذا السبب

يرفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول شعور الإحباط الذي يعم فريقه بعد التعادل مع توتنام وتقلص آمال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي ليتساوى مع سيتي في عدد النقاط، لكن الفريق السماوي سيلاقي نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها نقطة مهمة لأن رصيدنا من النقاط زاد نقطة مقارنة بما كان عليه قبل المباراة، نحن في الصدارة الآن، وأتمنى أن يظل الوضع هكذا حتى نهاية الموسم".

وأضاف مازحا "لا مانع لدي أن نخسر جميع المباريات المتبقية وكذلك الأمر بالنسبة لسيتي لنبقى في الصدارة، ولكن الكل يعلم أن هذا لن يحدث".

وتابع الألماني "نحن نشعر بالإحباط، واللاعبون يشعرون بقدر أكبر من الإحباط، إحباطي أقل بسبب عمري لأنني مررت بكل شيء تقريبا في حياتي".

وواصل "كنت أتمنى أن أجلس هنا وأقول أن سيتي سيفقد بعض النقاط، ولكني لا أرى ذلك في الأفق، سنرى ماذا سيحدث في المباريات المقبلة".

وشدد "أنا لست منشغلا بمباراة سيتي ضد نيوكاسل، اهتمامي كله منصب على مباراتنا ضد أستون فيلا يوم الثلاثاء".

وأكمل "علينا التوقف عن التظاهر بأننا في جنازة، لم أقل ذلك للاعبين، ولكن هكذا يبدو الأمر. لقد مررت بأشياء في حياتي أسوأ من التعادل مع توتنام، علينا أن نظهر العزيمة والإرادة اللازمتين وأن نواصل السير إلى الأمام، وهذا ما سنفعله".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "فرصتنا الوحيدة للتتويج باللقب هي الفوز بكل المباريات المتبقية لنا وانتظار أي تعثر لسيتي".

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التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 83 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب الأحد أمام نيوكاسل.

بعد هذه الجولة سيتبقى 3 مباريات لكل فريق.







































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