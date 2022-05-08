مجموعة مصر - كاف يوافق على استضافة مالاوي لمواجهة إثيوبيا

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة مباراة مالاوي وإثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 على أرض الأول.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وأفاد اتحاد كرة القدم في مالاوي أن منتخب البلاد سيخوض مباراته الافتتاحية في تصفيات كأس الأمم ضد إثيوبيا على أرضه بعد موافقة كاف المؤقتة على ملعب بينجو الوطني في ليلونجوي.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب مالاوي في أرضه منذ مارس 2021 حيث حظر كاف إقامة المباريات هناك لعدم استيفاء الشروط، مما أجبر منتخب مالاوي على لعب مبارياته بجنوب إفريقيا.

لكن كاف أعطى ملعب بينجو يوم الأحد موافقة مؤقتة بعد التفتيش الذي أجراه الزامبي إيفان لينجوي مومبا مفتش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس.

في الوقت الذي سيلعب فيه منتخب مالاوي ضد إثيوبيا في الجولة الأولي، سيلعب منتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المالاوي خارج الأرض في الجولة الرابعة.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

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