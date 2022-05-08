تشكيل الدوري الإنجليزي - النني أساسي مجددا مع أرسنال ضد ليدز

الأحد، 08 مايو 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

محمد النني - تشيلسي ضد أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه للمواجهة التي ستجمعه بليدز يوناتيد بعد قليل في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال للمرة الرابعة على التوالي مع استمرار غياب أليكساندر لاكازيت عن التشكيل.

الدولي المصري شارك كأساسي في المباريات الثلاثة الأخيرة ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، وانتصر المدفعجية في الـ3.

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وجاء تشكيل أرسنال كالآتي

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولندج - جابرييل - سيدرك سواريس

الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتنيلي

الهجوم: إيدي نيكيتياه

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

فيما يحتل ليدز المركز الـ17 برصيد 34 نقطة.

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