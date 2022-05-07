مواعيد مباريات السبت 7 مايو 2022 – الأهلي في إفريقيا وليفربول ومواجهة مصرية بـ تركيا

يوم حافل في الكرة الإفريقية بقيادة الأهلي والأوروبية على مستوى جميع الدوريات ومواجهة مصرية في تركيا.

يقدم FilGoal.com إليكم أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 7 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

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دوري أبطال إفريقيا

في الثالثة عصرا يلتقي بترو أتليتكو الأنجولي مع الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال وتذاع على بي إن سبورتس 3.

وعبر نفس القناة في التاسعة مساءً يلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري، وتذاع أيضا عبر البث الأرض لقناة تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

في الرابعة عصرا يلتقي تشيلسي مع ولفرهامبتون وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي السادسة والنصف مساءً يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برايتون وتذاع عبر نفس القناة.

وتختتم المباريات بلقاء قمة يجمع ليفربول وتوتنام في التاسعة إلا الربع وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم وبي إن 4K.

الدوري التركي

في السادسة مساءً يلتقي باشاك شهير بقيادة محمود حسن "تريزيجيه" مع جالاتاسراي بقيادة مصطفى محمد في السادسة مساءً، المباراة غير مذاعة عربيا.

نهائي كأس فرنسا

في التاسعة مساءً يلتقي نيس مع نانت في نهاية كأس فرنسا وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

في التاسعة مساءً يلتقي ريال بيتيس مع برشلونة وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب" يلتقي تورينو مع نابولي في الثالثة عصرا.

الدوري البرتغالي

بنفيكا على ملعبه يلاقي بورتو في كلاسيكو البرتغال في السابعة مساءً، المباراة غير مذاعة عربيا.