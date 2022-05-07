من الأحمر إلى الأزرق.. جارديان: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا مجانا

السبت، 07 مايو 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

يفكر مانشستر سيتي في إبرام صفقة مدوية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بضم بول بوجبا لاعب غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية في تقرير لها أن سيتي يفكر بالفعل في ضم بوجبا، وأن اللاعب الفرنسي متحمس لفكرة العمل تحت إمرة المدرب بيب جوارديولا.

وأوضح التقرير أن بوجبا سيلعب دورا في عمق الملعب في ظل رحيل فيرناندينيو عن سيتي بنهاية الموسم الجاري.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن سيتي سيمنح بوجبا عقدا يتراوح لأربع سنوات مع إمكانية مده لموسم آخر.

وبذلك سيكون أول انتقال مباشر بين الغريمين التقليديين منذ رفض كارلوس تيفيز تحويل إعارته مع يونايتد إلى انتقال نهائي في عام 2009 لينضم مباشرة إلى سيتي.

ويعد بوجبا أحد ناشئي مانشستر يونايتد ورحل عنه مجانا صوب يوفنتوس في عام 2012 قبل أن يعود للشياطين الحُمر في 2016.

وارتدى بوجبا قميص يونايتد في 154 مباراة مسجلا 29 هدفا.

ولم يستطع بوجبا ويونايتد التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد وأكد مدرب الفريق المؤقت رالف رانجنيك أن اللاعب الفرنسي لن يلعب مجددا لنهاية الموسم بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق ضد ليفربول.

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