أونيل: صلاح وضع نفسه في مرتبة الأعظم رفقة ميسي ورونالدو

السبت، 07 مايو 2022 - 00:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفياريال

يرى مارتين أونيل مدرب أيرلندا السابق أن محمد صلاح وضع نفسه في فئة أعظم لاعبي كرة القدم بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

صلاح حاز على جائزة جديدة كأفضل لاعب لموسم 2022 من قبل رابطة اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا.

وقال أونيل على هامش حفل تتويج صلاح بالجائزة: "صلاح لاعب رائع، وأظهر ذلك خلال المواسم الأخيرة الماضية".

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وأضاف "ميسي ورونالدو من أعظم اللاعبين على الإطلاق، وصلاح في لحظات معينة، وضع نفسه ضمن هذه الفئة".

وأتم عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا "ريال مدريد تخطى مانشستر سيتي بطريقة مذهلة، وليفربول يعيش موسم كبير لذلك ستكون مباراة رائعة".

ويواجه ليفربول ريال مدريد في نهائي المسابقة في مباراة تحمل في طياتها راحة الثأر بعد نهائي موسم 2017-18 والتي توج فيه الملكي بلقبه الـ13.

وتقام مباراة النهائي في الـ28 من مايو الجاري على ملعب إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد
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