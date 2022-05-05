الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب

الخميس، 05 مايو 2022 - 16:55

كتب : محمود حمدي

إيفر بانيجا لاعب الشباب في مواجهة النصر

يعاني ميجيل آنخيل روسو المدير الفني لنادي النصر السعودي من أزمة حقيقية قبل مواجهة منافسه الشباب.

ويلتقي النصر بالشباب، الجمعة بملعب مرسلول بارك ضمن قمة الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفقد النصر بحسب صحيفة "الرياضية"، الثلاثي الهجومي فينسنت أبو بكر، وبيتي مارتينيز، وجوناثان رودريجيز خلال مواجهة الشباب بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة
مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي بعد شكوى النصر.. إيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الهلال من التسجيل فترتين تقرير: صراع خليجي على استضافة السوبر السعودي.. والكويت الأقرب بينها مباراة لمنتخب السعودية.. فيفا يكشف أكثر المباريات التي تشهد إقبالا في كأس العالم 2022

وأوضحت الصحيفة السعودية أن بيتي مارتينيز يعاني من آلام بالعضلة الخلفية فيما، يشعر جوناثان بآلام في عضلة السمانة للساق.

ويغيب الكاميروني فينسنت أبو بكر حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة بتمزق في باطن أنسجة القدم.

في المقابل استعاد نادي الشباب خدمات المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي عقب تعافيه من الإصابة بالشد العضلي خلال مشاركة الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ويدخل النصر المباراة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة فيما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 47 نقطة في البطولة التي يتصدرها اتحاد جدة بـ60 نقطة.

اقرأ أيضا

صراع فرنسي ثلاثي على ضم مصطفى محمد

الوجه الآخر للعالمي.. منعته الحرب من تاريخ كروي أكبر

كاسيميرو يرد على تصريحات محمد صلاح

رودريجو لا يجد كلمات لوصف ما حدث أمام سيتي

النصر السعودي الشباب السعودي الدوري السعودي
نرشح لكم
مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي حوار في الجول – جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب.. ومصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا بعد شكوى النصر.. إيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الهلال من التسجيل فترتين كارتيرون: لا أتابع الزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات الاتفاق مع بنشرقي وأوباما بينها مباراة لمنتخب السعودية.. فيفا يكشف أكثر المباريات التي تشهد إقبالا في كأس العالم 2022 رئيس اتحاد جدة يرد على موعد عودة حجازي للملاعب تقرير: صراع خليجي على استضافة السوبر السعودي.. والكويت الأقرب تقرير: الجزائري بلعمري يقترب من الدوري السعودي
أخر الأخبار
الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب 32 دقيقة | السعودية
سلة – رئيس الحكام يكشف لـ في الجول الجنسيات الأقرب لإدارة نهائي الدوري تحكيميا 35 دقيقة | رياضات أخرى
نهاية الهيمنة المكسيكية.. سياتل ساوندرز أول بطل أمريكي لـ كونكاكاف منذ 22 عاما ساعة | أمريكا
رومانو: بايرن أتم اتفاقه مع نصير مزراوي ساعة | ميركاتو
رئيس وفاق سطيف: طموحنا لن يتغير بغض النظر عن هوية المنافس 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أليجري: انتقدوا أنشيلوتي لعدم مجاراة الموضة.. الكلاسيكيات تنتصر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا يملك مقومات النجاح.. وأشكر هيثم شعبان 3 ساعة | الدوري المصري
لتعارض الانتماءات.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إبعاد سيكازوي عن لقاء ليسوتو وكوت ديفوار 3 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال