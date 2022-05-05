الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب

يعاني ميجيل آنخيل روسو المدير الفني لنادي النصر السعودي من أزمة حقيقية قبل مواجهة منافسه الشباب.

ويلتقي النصر بالشباب، الجمعة بملعب مرسلول بارك ضمن قمة الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفقد النصر بحسب صحيفة "الرياضية"، الثلاثي الهجومي فينسنت أبو بكر، وبيتي مارتينيز، وجوناثان رودريجيز خلال مواجهة الشباب بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن بيتي مارتينيز يعاني من آلام بالعضلة الخلفية فيما، يشعر جوناثان بآلام في عضلة السمانة للساق.

ويغيب الكاميروني فينسنت أبو بكر حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة بتمزق في باطن أنسجة القدم.

في المقابل استعاد نادي الشباب خدمات المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي عقب تعافيه من الإصابة بالشد العضلي خلال مشاركة الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ويدخل النصر المباراة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة فيما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 47 نقطة في البطولة التي يتصدرها اتحاد جدة بـ60 نقطة.

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